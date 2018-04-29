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29 Nisan 2018 Pazar 00:16

Mardin’de kadın cinayet zanlısı yakalandı

Mardin’de Suriyeli bir kadını öldürdüğü iddiası ile aranan 1 kişi Mardin emniyetinin sıkı takibi ile Suriye’ye kaçarken yakalandı.

Mardin'de kadın cinayet zanlısı yakalandı
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Mardin’de Suriyeli bir kadını öldürdüğü iddiası ile aranan 1 kişi Mardin emniyetinin sıkı takibi ile Suriye’ye kaçarken yakalandı.

Mardin emniyetinden yapılan açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 27 Nisan 2018 günü Suriye vatandaşı bir 1 bayan şahısın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, Cinayet Büro görevlilerince olayın aydınlatılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, maktulün imam nikahlı eşi olan cinayet olayı şüphelisi Suriye vatandaşı bir 1 erkek şahıs, ekiplerimizin koordineli olarak çalışması neticesinde Suriye’ye kaçmak üzere olduğu tespit edilmiş ve yapılan operasyon ile şahıs 27 Nisan 2018 günü Kilis Öncüpınar hudut kapısında yakalanarak gözaltına alınarak Mardin’e getirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 28 Nisan’da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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