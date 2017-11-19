Mardin’de yasa dışı bahis uygulaması

Türkiye geneli yapılan yasa dışı bahis-2 operasyonu kapsamında Mardin’de 427 şahıs sorgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan "Yasadışı Bahis-2" huzur operasyonu kapsamında Mardin’de de eş zamanlı denetimler yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik il merkezi ve ilçelerinde 34 ekip ve 102 personel ile 47 adreste yapılan denetimlerde 427 şahıs sorgulandı. 16 şahsa yasa dışı bahis oynatmaktan idari işlem yapılırken, 10 iş yerine de kapatılmasına yönelik idari işlem uygulandı.



Loading...

Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerlerinde kullanılan 18 adet bilgisayar, 1 adet barkod okuyucu, 1 adet not defteri ve 180 TL paraya el konuldu. Bir şahıs da Mardin Ağır Ceza Mahkemesince gece vakti yağma ve cebir veya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.