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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:22

Mardin’deki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'deki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı
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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 03.00 itibari ile Yavruköy ve İlkadım mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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