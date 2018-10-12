12 Ekim 2018 Cuma 10:49

Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

IHAAW104921-ASA/12-10-2018 - Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 12.10.2018 10:49:21 TSI NNNN