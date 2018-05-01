Marmaris’te orman yangını

Güvenlik güçleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Yangın İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir anda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verip yardım istedi. Hava sıcaklığının aniden yükseldiği ilçede uzun süredir yağış görmeyen ormanlık arazideki otlar hemen tutuşunca yangın bir anda ormanı sardı. Zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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