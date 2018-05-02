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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:40

Marmaris’teki orman yangınını çocukların çıkarttığı anlaşıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.İçmeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam...

Marmaris'teki orman yangınını çocukların çıkarttığı anlaşıldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.

İçmeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü.

Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, “3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık” diye konuştular.
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