Maskeli hırsızlar girdikleri servisten 150 bin liralık makineyi kısa sürede çaldılar

Pendik’te elektronik ve bobinaj servisine giren maskeli 4 hırsız, kısa sürede 150 bin liralık makineyi çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının önünde onlarca makineyi araca taşıyan hırsızlar, maskeli olmanın rahatlığı ile amaçlarına ulaşarak servisten ayrıldı.

Pendik’te sabahın erken saatlerinde Nabi Onay’a ait elektronik ve bobinaj servisine gelen maskeli 4 hırsız, kısa sürede yaklaşık 150 bin lira maddi değere sahip makineleri çalarak kayıplara karıştı. Minibüs tarzı ticari bir araçla işyerinin önüne gelen hırsızlar, kısa sürede kapının kilidini kırarak içeri girdi. Maskeli oldukları için rahat davrandıkları görülen hırsızlar, işyerinde bulunan makkineleri kısa sürede araca taşıdı. Çok sayıda makineyi çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı.

Maskeli makine hırsızları kamerada

Pendik’te elektronik ve bobinaj dükkanından dakikalar içinde 150 bin liralık makine çalan hırsızlar işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızların işyerinin önüne minibüsle gelerek işyerine girdikleri ve çok sayıda malzemeyi yükleyerek kaçtıkları görülüyor.

“15 dakika içinde yüklü bir malzemeyi çalarak kaçıyorlar”

Yaşanan hırsızlık, işyeri sahibi Nabi Onay ve çalışanları ise şok etti. İşyerinde bulunan ve çoğu servise getirilen makineleri çalınması işyeri sahibi Nabi Onay’ı da zor durumda bıraktı. Hırsızlığın şokunu yaşayan Nabi Onay, “Psikolojik olarak tabi ki çöktük. Dün sabah saat 05.50 geçe araçla geliyorlar. Dükkana giriyorlar ve 15 dakika içerisinde dükkanda bulunan ciddi manada yüklü bir malzemeyi alıp gidiyorlar. Bununla ilgili kamera kayıtlarımız var. Emniyete durumu bildirdik ama şuan için bir şey yapamıyoruz, bekliyoruz” diyerek olayı anlattı.

“Zararı tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz”

Makinelerin bir çoğunun servise getiren müşterilerine ait olduğunu ifade eden Nabi Onay, “Malzemelerin bir kısmı buradaydı, bir kısmı yukarıdaydı. Müşterilerin makineleri vardı, kendi makinelerimiz vardı. Tamirci olduğumuz için makineler değerli. Ondan dolayı da demek ki arkadaşlar her türlü paraya çevireceğini düşünerek aldılar, gittiler. Yaklaşık 100-150 bin lira gibi bir rakam zarar söz konusu. Bunların bir kısmı bizim bir kısmı da müşterilerimizin. Şuana kadar 134 bin liralık zararı belirledik. Zararı tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.