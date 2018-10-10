ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:19

Mehmetçik gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesi kırsalında teröristlerin Türkiye’ye girişlerini önlemek için operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, 3 bin rakımlı yüksek dağları mesken tutarak gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.

Mehmetçik gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesi kırsalında teröristlerin Türkiye’ye girişlerini önlemek için operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, 3 bin rakımlı yüksek dağları mesken tutarak gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarının ülkeye kaçak yollarla girmelerine engel olmak için bölgede operasyonlarını sürdüren silahlı kuvvetleri, Kuzey Irak sınır hattında kuş uçurtmuyor. Uludere ve Beytüşşebap’ta gece gündüz vatan nöbeti tutan Mehmetçik, 3 bin rakımlı dağlarda operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçik, Marinus bölgesi, Kato Dağı, Feraşin Yaylası, Kovankaya, Bölücek köyü, Suvarakontra Geçiti bölgelerinde kuş uçurtmuyor. Bir çok bölgeye eş zamanlı operasyon yapan Beytüşşebap Alay Komutanlığı ve Ayvalık Tabur Komutanlığı personellerine güvenlik korucuları da eşlik ediyor. SİHA ve İHA’lar sürekli keşif uçuşları yaparken, atak ve skorsky tibi helikopterler ise bölgeye hakim dağlara asker konuşlandırmaya devam ediyor.

Bölgede yüzlerce mağara imha eden güvenlik güçleri, teröristlerin kış üstlenmesine izin vermiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku