Meksika’da 112 sahipsiz ceset iş makineleriyle gömüldü

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde 112 kimliği belirsiz ceset, ağır iş makineleri ve kriminoloji uzmanları tarafından toprağa verildi.

Meksika’nın Jalisco eyaletinde geçtiğimiz ay, içinde 273 cesedin bulunduğu iki treyler bulunmuştu. Halk tarafından gelen tepkilerle birlikte cesetlerin morglarda yer kalmadığı için treylere konulduğu ve şehrin faklı bölgelerine park edildiği öğrenilince pek çok üst düzey yetkili görevden alınmıştı.

Bu olayla ilgili iddialar tazeliğini korurken bu kez de Chihuahua eyaletine bağlı Juarez kentinde 112 kimliği belirsiz ceset, ağır iş makineleri ve kriminoloji uzmanları tarafından toprağa verildi.

Cinayete kurban gidenlerin cesetleri olabilir

Cesetlerin bazılarının gömülmesi için para bulunamadığı için ortada kaldığı bazılarının, cinayete kurban gittiği ve yakınlarının da korkudan ortaya çıkamadığı, diğerlerinin ise gizli kürtajlar sonucunda ortaya çıkan fetüsler olduğu bildirildi.

Cesetlerin hiç biri Hristiyan inancına uygun olarak ahşap bir tabut içinde gömülmedi. Mezarların üzerine, kime ait olduğuna dair herhangi bir işarette bırakılmadı. Gömülme işlemine sadece beyaz kıyafetleriyle kriminoloji uzmanları katılırken, tüm sahipsiz cesetler San Rafael kentinin en büyük mezarlığına ağır makineler yardımıyla gönüldü.

Çoğunun ölüm sebebi doğal nedenler

Chihuahua Eyaleti’ne bağlı Juarez kentinde görevli olan ve gömülme işlemine öncülük eden Joselyn Guzman yaptığı açıklamada, “Gömülen cesetlerle akrabalığı olduğunu iddia eden birileri varsa, tüm fotoğraflar ve genetik bilgiler elimizde mevcuttur. Cesetlerin çoğunun ölüm sebebi doğal nedenlerine bağlı. Bazıları ölüm nedenleri intihar ve ölümcül hastalıklarda genel olarak görünen diğer nedenler” ifadelerini kullandı.

Benzer bir gömülme işlemi Temmuz ayında yapılmış, kimliği belirlenemeyen 70 kişi benzer şekilde toprağa verilmişti. Aynı bölgede 43 cesedin daha gömülmek için beklediği de gelen bilgiler arasında.

Bölgede kürtaj yasal değil

Chihuahua birçok Meksika kenti gibi, şiddetli karteller tarafından suç üssü olarak kullanılan bir bölgedir. Şimdiye kadar, sadece Ciudad Jurez’de 998 cinayeti işlendiği biliniyor. Chihuahua’da ayrıca Mexico City’den farklı olarak kürtaj da yasal değil.

Bir kaç hafta önce de Jalisco bölgesinde içinde 273 cesedin bulunduğu bir treyler terk edilmiş halde bulunmuş, içinde soğuk hava sistemi olan ceset dolu treylerinin morglarda yer olmadığı için bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili olarak pek çok kişi görevden alınmıştı.