ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:47

Meksika’da 37 binden fazla kişi kayıp

Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 37 bin 485 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Meksika'da 37 binden fazla kişi kayıp
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 37 bin 485 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete, yeni Ulusal İnsan Arama Sistemi’nin sonuçlarına göre ülkede 37 binden fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Navarrete, "Ülkede kaybolan insanların sayısı kesinlikle daha büyüktür ancak resmi verilere göre hareket etmeliyiz. Hükümet, bilgi platformlarını birleştirmek için çalışıyor ve böylece kayıp insanların sayısı doğru olarak bilebileceğiz" dedi.

Yeni kayıp arama sistemi

Yeni kayıp arama sistemi, kurbanların aranması ve tanımlanması için yardım sağlamak üzere hükümetle işbirliği içinde tasarlanan ve Kasım 2017’de kabul edilen Genel Kayıplar Yasası kapsamında oluşturuldu.

32 eyaletin bilgileri bir araya getirildi

Navarette, 32 eyaletin adli tıp laboratuvarlarından parmak izi kayıtlarının ilk defa toplanarak parmak izleri, tam isim ve fotoğraf toplayan Ulusal Seçim Enstitüsü’ne (INE) bağlandığını belirtti.

Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü ve adli verilerin karşılaştırılması sonucunda 340 kayıp kişinin ön taramalarda tespit edildiği 4 bin 500 eşlemeye rastlandı.

"Bu, Meksika’da uzun yıllar büyümüş ve çoğalmış bir sorundur, aileler sevdiklerinin başına ne geldiğini bilmeyi hak ediyor" diyen Navarette, yeni sistemin artık hastaneler, barınaklar ve kayıp kişilerin bulunabileceği diğer yerlerde de kullanılacağını sözlerine ekledi.

Uyuşturucu ile savaştan sonra kayıp sayısı arttı

Meksika’da uyuşturucu kartellerinin bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için şiddete başvurmaya başladığı zaman eski Devlet Başkanı Felipe Calderon 2007 yılında ülkede uyuşturucu ile mücadele savaşı başlatmıştı. Meksika hükümetinin, uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmeye başlamasının ardından kaybolan kişilerin sayısı hızla artmaya başladı.

Meksika’da kayıp insanların çoğunluğu 15-44 yaşları arası erkeklerden oluşuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku