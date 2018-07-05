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05 Temmuz 2018 Perşembe 21:24

Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı

Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Meksika'da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı
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Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de havai fişek merkezi Tultepec’te facia yaşandı. Havai fişek fabrikasında art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Havai fişeğin başkenti olarak adlandırılan Tultepec’te sık sık patlamalar meydana geliyor. Haziran ayında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralık 2016 da ise havai fişek pazarında meydana gelen patlamalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.
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