Meriç nehri kıyısında 4 Türk vatandaşına gözaltı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, 4 Türk vatandaşı Meriç Nehri kıyısında gözaltına alındı.

Meriç Nehri kıyısında gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının Orestiada savcılığına götürüldüğü belirtildi. Askeri yasak bölge yakınlarında oldukları sebebi ile gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının 2’sinin muhabir oldukları aktarıldı. 2 Türk muhabirin, Meriç nehri kıyısında dün kaybolan aile konusunda haber yapmak istedikleri biliniyor. Diğer 2 Türk’ün ise Selanik’ten geldiği, muhabirlere yardım etmek için bölgede olduklarını iddia ediliyor. Yunan makamlarının soruşturması devam ediyor.