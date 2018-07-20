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20 Temmuz 2018 Cuma 12:29

Meriç nehri kıyısında 4 Türk vatandaşına gözaltı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, 4 Türk vatandaşı Meriç Nehri kıyısında gözaltına alındı.

Meriç nehri kıyısında 4 Türk vatandaşına gözaltı
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Yunan basınında çıkan haberlere göre, 4 Türk vatandaşı Meriç Nehri kıyısında gözaltına alındı.

Meriç Nehri kıyısında gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının Orestiada savcılığına götürüldüğü belirtildi. Askeri yasak bölge yakınlarında oldukları sebebi ile gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının 2’sinin muhabir oldukları aktarıldı. 2 Türk muhabirin, Meriç nehri kıyısında dün kaybolan aile konusunda haber yapmak istedikleri biliniyor. Diğer 2 Türk’ün ise Selanik’ten geldiği, muhabirlere yardım etmek için bölgede olduklarını iddia ediliyor. Yunan makamlarının soruşturması devam ediyor.
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