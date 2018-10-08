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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01

Mermer ocağında feci ölüm

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bir mermer ocağında çalışan 37 yaşındaki işçi, blokların altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Sütçüler’e bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, cumartesi...

Mermer ocağında feci ölüm
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Isparta’nın Sütçüler ilçesine bir mermer ocağında çalışan 37 yaşındaki işçi, blokların altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sütçüler’e bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, cumartesi sabahı mermer ocağında çalışan 37 yaşındaki Yusuf Sancar, mermer bloğunun altında kaldı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirledi.

Talihsiz işçinin cansız bedeni, gerekli incelemeler sonrasında önce Sütçüler Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi yapılmak üzere Antalya’daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Sancar’ın evli, 3 çocuk babası olduğu ve Burdur’un Bucak ilçesine bağlık Çamlık köyünde yaşadığı öğrenildi.
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