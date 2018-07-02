Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkiinde sabah saat 08.00 sularında tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 otobüsün Kanlı Viraj mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, çoğunluğu Suriyeli 30’a yakın kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansl
IHAAW084423-ASA/02-07-2018 - Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkiinde sabah saat 08.00 sularında tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 otobüsün Kanlı Viraj mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, çoğunluğu Suriyeli 30’a yakın kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin’de çeşitli hastanelere sevk edildi. 02.07.2018 08:44:23 TSI NNNN