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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:30

Mersin’de 17 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 17 bin 400 adet extacy uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren...

Mersin'de 17 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Mersin’de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 17 bin 400 adet extacy uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 17 bin 400 adet extacy uyuşturucu hap, 455 gram parçalanmış extacy, 110 gram esrar ile uyuşturucu etkisi yüksek 120 gram skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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