Mersin’de 24 kilo eroin ele geçirildi

Mersin’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 150 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltı alındı.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Mersin’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 150 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltı alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 24 kilo 150 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına aldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.