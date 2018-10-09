Mersin’de 3 ayrı olayda 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 ayrı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilk olay ilçeye bağlı Olukkoyağı Mahallesi’nde meydana geldi. Olukkoyağı Mahallesi Kaş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Ali Köz (78) yanarak hayatını kaybetti.

İkinci olay ise yine aynı mahallede meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Medine A. (74), dün akşam üzeri saat 18.25 sıralarında kendisine ait bahçede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet savcısı, aile hekimiyle birlikte olay yerinde gerekli incelemelerde bulundu. Medine A.’nın meyve ağacına dayalı merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üçüncü olay ise dün gece saatlerinde Duatepe Mahallesi D-400 karayolu Çardak kavşağındaki kazada Adana-Mersin istikametinde giden İ.Ç.’nin kulandığı 33 plakalı çekici, iddiaya göre aynı yoldan ters yönden gelen sürücüsü Yıldıray Atlı yönetimindeki 33 EBV 54 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Yıldıray Atlı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.