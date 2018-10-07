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07 Ekim 2018 Pazar 08:43

Mersin’de 658 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 658 litre sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir...

Mersin'de 658 litre sahte içki ele geçirildi
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Mersin’de düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 658 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Fuat Moral Mahallesi ile Toroslar ilçesindeki Alsancak Mahallesi’nde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, değişik ebat ve şişelerde toplam 652 litre içime hazır ’boğma’ tabir edilen içki ile 6 şişe şarap ve 150 adet boş içki şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.
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