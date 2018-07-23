Mersin’de aranan 49 şüpheli yakalandı

Mersin’de yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalandı.

Mersin’de yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, suç ve suçlulara yönelik operasyon düzenlendi. 7 Temmuz ve 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık, uyuşturucu madde ticareti, yağma hırsızlık ve yaralama suçlarına karışan 49 kişi yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerle birlikte, 2 bin 893 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği , 75 gram metafetamin, 45 gram esrar, 5 gram eroin, 1 gram shunk ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26’sının haklarında kesinleşmiş 11 yıl ve aralıklarla hapis cezası olduğu bildirildi.