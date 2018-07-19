ASAYİŞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:20

Mersin’de aranıyordu, Alanya’da yakalandı

Mersin’de ’Elektronik Haberleşme Kanunu’na muhalefet’ suçundan aranan şüpheli, Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Mersin'de aranıyordu, Alanya'da yakalandı
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Mersin’de ’Elektronik Haberleşme Kanunu’na muhalefet’ suçundan aranan şüpheli, Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde uygulama yaptı. Yaptığı uygulamada Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan Yakup I’nın (43) arandığını tespit den ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yakup I.’nın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca ’Elektronik Haberleşme Kanunu’na muhalefet suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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