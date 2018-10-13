Mersin’de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgüt adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi yakalandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ü Tarsus ilçesinde, 2’si de Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı
Mersin’de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgüt adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi yakalandı.