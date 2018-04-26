Mersin’de dolandırıcılık iddiası

Mersin’de satın aldıkları 33 bin lira değerindeki büro mobilyalarının parasını ödemedikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mobilya işletmeciliği yapan Oktay Değirmenci, müşteri olarak gelen 70 yaşındaki H.Ş. ve beraberindeki O.G.’ye 33 bin lira değerinde büro mobilyası sattı. İddiaya göre, parayı 1 gün sonra ödeyeceğini söyleyen kişilerden bir türlü parasını alamayan Değirmenci, polise giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada mobilyaları satın alan kişilerin dolandırıcılıktan kaydının bulunduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışmada H.Ş. gözaltına alınırken, O.G.’nin ise arandığı bildirildi.

Öte yandan ekipler, mobilyaların bir kısmını H.Ş.’ye ait iş yerinde bularak sahibine teslim etti.