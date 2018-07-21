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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:28

Mersin’de feci kaza: 4 ağır yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil ve panelvanda bulunan sürücü ve yolculardan oluşan Suriye uyruklu 5 kişiden 4’ü ağır yaralandı.

Mersin'de feci kaza: 4 ağır yaralı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil ve panelvanda bulunan sürücü ve yolculardan oluşan Suriye uyruklu 5 kişiden 4’ü ağır yaralandı.

Kaza, Erdemli-Ayrancı yolunda meydana geldi. 42 MA 0078 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 HA 286 plakalı panelvan kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bulundukları yerde sıkışan Halef El Ahmet, Beraa El Kak, Muhitten Tahir ve Muhammed El Mansur olay yerine gelen itfaiye Cankur ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. 112 ekipleri kurtarılan yaralılara müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı.
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