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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:27

Mersin’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Mersin’de FETÖ/PDY’nin hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün BBTM,BTM ve ev abisi konumunda bulunan aralarında öğretmen, hemşire, komiser ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Mersin’de FETÖ/PDY’nin hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün BBTM,BTM ve ev abisi konumunda bulunan aralarında öğretmen, hemşire, komiser ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Mersin’de bulunan hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün BBTM,BTM ve ev abisi konumunda bulunan aralarında öğretmen, hemşire, komiser ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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