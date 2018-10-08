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08 Ekim 2018 Pazartesi 08:38

Mersin’de fuhuş operasyonu

Mersin’de eskort siteleri üzerinden iletişime geçtikleri kişilere, yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonu
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Mersin’de eskort siteleri üzerinden iletişime geçtikleri kişilere, yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir apartmanda para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi izlemeye başladı. Binaya girip çıkan erkek şahısların ifadesine başvuran polis, şahısların, eskort siteleri üzerinden irtibat kurdukları kişiler aracılığı ile kadınlarla 150 TL karşılığında fuhuş yaptıklarını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Azerbaycan uyruklu 4 kadın ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü bilgi sahibi, Azeri 2 kadın ise mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Azerbaycan uyruklu S.M. ve I.N. adlı kadınlar, ’fuhuşa yer temin etmek ve fuhuş yaptırmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden her 2 şüpheli de tutuklandı.
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