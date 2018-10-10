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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:39

Mersin’de kızına zorla fuhuş yaptıran anne gözaltına alındı

Mersin polisi, öz kızına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen anneyi gözaltına aldı.

Mersin'de kızına zorla fuhuş yaptıran anne gözaltına alındı
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Mersin polisi, öz kızına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen anneyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, bir annenin öz kızına fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine evi bir süre incelemeye alan ekipler, evden çıkan bir erkek şahsın, para karşılığında fuhuş yaptıklarını beyan etmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, anne A.A., fuhuş yapan bir erkek şahıs ve fuhuş yapan kadın yakalandı. Fuhuş yaptıkları öne sürülen erkek ve kadın şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanarak ’fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak’ suçundan adliyeye sevk edilen anne A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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