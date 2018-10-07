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07 Ekim 2018 Pazar 08:42

Mersin’de sahte ehliyet şebekesine "joker" operasyonu

Mersin’de ehliyet sınavlarında başarısız olan şahıslara sahte belgeler hazırlayarak ’joker’ tabir edilen kişilerin sınavlara girmesini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık...

Mersin'de sahte ehliyet şebekesine 'joker' operasyonu
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Mersin’de ehliyet sınavlarında başarısız olan şahıslara sahte belgeler hazırlayarak ’joker’ tabir edilen kişilerin sınavlara girmesini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı sürücü kursları ile irtibatlı bazı kişilerin, Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi Sınavlarına girerek başarısız olan şahıslara, sahte belgeler hazırlayarak ’joker’ tabir edilen kişilerin bu sınavlara girmesini sağladıklarını belirledi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda, M.A. ve M.C. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda farklı kişilere ait sahte olduğu değerlendirilen sağlık raporları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS) giriş belgeleri, çok sayıda nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı fotokopileri, sürücü kurslarına ait tahsilat fişleri, senetler, sözleşmeler ve ’joker’ tabir edilen şahısların yakalandıkları zaman görevlilerin soracağı sorulara karşı hazırlanmış aile ve kimlik bilgilerini içerir elle yazılı notlar ile yaklaşık 450 adet fotoğraf ele geçirildi.

Haklarında ’Resmi Belgede Sahtecilik ve 6114 Sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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