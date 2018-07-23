Mersin’de silahlı saldırı: 2 yaralı

Mersin’de bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden toptancı dükkanına kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi 5028 sokakta meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede bulunan bir toptancı dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği tabanca ile H.İ.A. ile H.K.’ya 6-7 el ateş etti. Olayın ardından şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, karnından ve ayağından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polisler bölgeyi kordon altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, olayın ardından arabayla olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için de geniş çaplı çalışma başlattı.