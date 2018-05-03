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03 Mayıs 2018 Perşembe 00:13

Mersin’de tüp patlaması: 1 yaralı

Mersin’de bir apartmanın son katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mersin'de tüp patlaması: 1 yaralı
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Mersin’de bir apartmanın son katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın son katında, patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada evde bulunan 1 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama ile birlikte evde yangın çıkarken, çevrede ise korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlamanın tüp veya kombiden kaynaklandığı belirtildi.
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