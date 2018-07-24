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24 Temmuz 2018 Salı 11:13

Mersin’de tur teknesi alev alev yandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde limanda demirli bulunan tur teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre, ilçede turistik amaçlı gezide kullanılan...

Mersin'de tur teknesi alev alev yandı
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Mersin’in Bozyazı ilçesinde limanda demirli bulunan tur teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede turistik amaçlı gezide kullanılan ’Nomia’ adlı tur teknesinde, limanda demirli bulunduğu sırada yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, önce limandaki balıkçılar, ardından itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının limandaki diğer balıkçı teknelerine sıçramaması için yanan teknenin mendireğe bağlı ipi kesilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’nün yangın söndürme ekipleri, tekneye karadan su sıkarak müdahale gerçekleştirdi.

Tur teknesindeki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tur teknesi kullanılamaz hale geldi.

Teknesinin yandığı haberini alarak olay yerine gelen Veli Kadir Temel, "Anamur ve Bozyazı için büyük bir kayıp. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bir tekneydi. Çevremizin güzelliklerini insanlarımızı gezdirerek tanıtıyor ve turizme katkı sağlıyorduk. Teknede yaklaşık 7 kişi çalışarak evine ekmek götürüyordu. Allah’a şükürler olsun ki kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıkmış. Cana zarar geleceğine mala gelsin. Tabi ki teknemin gözümün önünde yanması beni üzdü" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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