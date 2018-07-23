ASAYİŞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:12

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Mersin’de internet üzerinde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 7 iş yeri kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
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Mersin’de internet üzerinde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 7 iş yeri kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve oynatıldığı belirlenen 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 bilgisayar, 3 kupon yazıcısı, 5 cep telefonu, 20 adet oynanmış maç kuponu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 850 TL paraya el konulurken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 iş yeri kapatıldı.
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