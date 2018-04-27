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27 Nisan 2018 Cuma 09:09

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Mersin’de yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline yardım ettiği ileri sürülen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
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Mersin’de yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline yardım ettiği ileri sürülen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yasa dışı bahis operasyonu başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporları inceleyen ekipler, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı tespit edilen 15 şahsın yakalanması için kent merkezinde 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisle ilgili EFT ve bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 4 hard disk, 2 flash bellek ele geçirildi.

Öte yandan, kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheli hakkında da yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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