ASAYİŞ:
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16 Ekim 2018 Salı 12:26

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Mersin polisi yasa dışı bahis oynatılan 12 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 2’si çocuk 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve yazıcıya el konulurken, oynanmış maç kuponları da ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
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Mersin polisi yasa dışı bahis oynatılan 12 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 2’si çocuk 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve yazıcıya el konulurken, oynanmış maç kuponları da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 12 adreste yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 2’si çocuk 15 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 cep telefonu, 23 hard disk, 2 flaş bellek, 1 laptop, 1 oynanmış maç kuponu ve 2 ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 çocuk Çocuk Şubeden, 4 şahıs ise emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan iş yerlerinin kapanmasıyla ilgili de gerekli birimlerle yazışmaların yapıldığı öğrenildi.
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