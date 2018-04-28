ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:50

Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu madde getiren şahıslar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Mersin'den Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu madde getiren şahıslar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde M.G isimli şahsın Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği ve bu uyuşturucu maddeyi Bodrum’da satacağı şeklinde istihbari bilgi alınması üzerine harekete geçti. M.G isimli şahsın ilçeye geleceği araç plakası tespit eden ekipler, araç Bodrum’a giriş yaparken Bodrum-Milas karayolu üzerinde durdurdu. Araçtaki M.G., Y.G., B.G. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken araçta yapılan aramada stepneye zulalanmış halde iki ayrı kilitli poşet içersinde 196 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku