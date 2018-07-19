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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:23

Meslekten ihraç edilen hemşire FETÖ’den tutuklandı

Karabük’te, meslekten ihraç edilen hemşire S.S. (43) FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince...

Meslekten ihraç edilen hemşire FETÖ'den tutuklandı
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Karabük’te, meslekten ihraç edilen hemşire S.S. (43) FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince meslekten ihraç edilen hemşire S.S.’yi evinde gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.S., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan S.S.’nin eşinin de FETÖ kapsamında hala cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
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