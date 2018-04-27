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27 Nisan 2018 Cuma 10:10

Metrelerce yükseklikteki vinci salıncak yaptı

Adana’da vince bağlanan halatının üzerine salıncak gibi oturarak metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, yürekleri ağza getirdi.Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde sepetli bir vinç kullanmak yerine normal...

Metrelerce yükseklikteki vinci salıncak yaptı
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Adana’da vince bağlanan halatının üzerine salıncak gibi oturarak metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, yürekleri ağza getirdi.

Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde sepetli bir vinç kullanmak yerine normal bir vincin kancasına bağlanan halatın üzerine oturan işçinin herhangi bir çalışma yapmadan vincin hareket etmesiyle metlerce yükseklikte sallandığı görülüyor.

Hiçbir önlem almadan, metrelerce yükseklikte dakikalarca halat üzerinde duran işçiyi görenler cep telefonu kamerasıyla o tehlikeli anları kaydetti.
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