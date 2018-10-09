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09 Ekim 2018 Salı 11:58

Metruk ev alevlere teslim oldu

Denizli’de 2 katlı metruk evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 1062 Sokak’taki sahipsiz olduğu öğrenilen iki katlı metruk evin bodrumundan...

Metruk ev alevlere teslim oldu
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Denizli’de 2 katlı metruk evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 1062 Sokak’taki sahipsiz olduğu öğrenilen iki katlı metruk evin bodrumundan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hemen yangına müdahale etti. Alevlerin tamamen sardığı 2 katlı ahşap ev ekiplerin dört bir yandan yaptığı müdahale ile yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevresindeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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