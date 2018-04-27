Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Denizli’de metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1248 Sokak’ta Ali İlkemen isimli vatandaşa ait 2 katlı kullanılmayan metruk...

Denizli’de metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1248 Sokak’ta Ali İlkemen isimli vatandaşa ait 2 katlı kullanılmayan metruk evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Evde maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.