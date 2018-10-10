Michael Kasırgası Florida kıyılarını vurdu

ABD’yi vurması beklenen Michael Kasırgası Florida eyaleti kıyılarında etkili olmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin güney kıyılarında etkili olması beklenen Michael Kasırgası Florida eyaleti kıyılarına ulaştı. Bu yıl ABD sahillerini vuran en güçlü fırtına olması beklenen Michael Kasırgasının şiddetinin saatte 120 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Fırtına öncesi uyarıda bulunan uzmanlar kasırganın kategori 4’e yükseldiğini bildirmişti. Kasırga sebebiyle bölgeden zorunlu tahliyeler gerçekleştirilmişti.