Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

ABD’nin Florida eyaletini vuran Micheal Kasırgası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına etkisini henüz tam yitirmese de şehrin fırtına sonucu yaşanmaz hale geldiği öğrenildi.ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen Micheal Kasırgası...

ABD’nin Florida eyaletini vuran Micheal Kasırgası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına etkisini henüz tam yitirmese de şehrin fırtına sonucu yaşanmaz hale geldiği öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen Micheal Kasırgası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 250 kilometre hızı bulan rüzgarlarla Florida kıyılarını vuran kasırgada, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonucu ağaçlar yıkılırken, sel suları da bölgeyi kapladı.

Florida Gadsen Bölge Şerifi Sözcüsü Anglie Hightower, ağaçların devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Georgia eyaletinden 11 yaşında bir kız çocuğu evin üzerine yıkılan bir ağaç sebebiyle hayatını kaybetti. Kasırganın vurduğu bölgelerde ise mahsur kalanları kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Panama şehrinde 380 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Şehrin Mexico Kumsalı gibi bazı bölgeleri ise neredeyse haritadan silindi. Panama şehrinde bulunan hastanelerde kasırgadan dolayı zarar gördü. İçeride bulunan 300 hasta ise acil olarak tahliye edildi. Şehirdeki 4 hastane ve 11 bakım merkezi kullanılamaz duruma geldi.

Yetkililer çalışmalarının başladığını ancak bir araştırma yapmadan ilerlemenin yavaş olacağını ve bazı noktalara belki haftalarca elektrik verilemeyeceğini söyledi. F-22 Savaş uçaklarına da ev sahipliği yapan ve kasırga nedeni ile tahliye edilmiş olan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü de ağır zarar gördü. Üssün girişinde bulunan F-15 savaş uçağı rüzgarlara dayanamayarak ters döndü.

"Michael Kasırgası Florida’yı yıkamaz”

Florida Valisi Rick Scott binlerce güvenlik görevlisinin, altyapı çalışanının ve kurtarma takımının harekete geçtiğini söyledi. Çalışmaların havadan ve karadan sürdüğünü ifade eden Scott, "Michael Kasırgası Florida’yı yıkamaz” diyerek herkese ulaşmanın zaman alacağını vurguladı.

Georgia eyaletine kategori 2 hızında ulaşan kasırga burada da büyük hasara neden oldu. 450 bin ev ve iş yerinde elektrik verilemediği kaydedildi. Georgia Valisi Nathan Deal, "İlk olarak yolları temizlemeye çalışıyoruz, böylece kamyonlar ve tamir ekipleri çalışmaya başlayabilir” dedi.

Federal Acil Durum Ajansı - FEMA’nın yöneticisi Brock Long, arama kurtarma çalışmalarının yollarda yıkılmış ağaçlar ve enkazlar nedeniyle zor olacağını belirtti ve kasırga evvelinde verilen tahliye emrine uymayanların bulunduğu bölgelerde ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini açıklayarak, "Uzun zamandır böyle bir yıkım görmedik” diye konuştu.