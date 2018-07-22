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22 Temmuz 2018 Pazar 23:27

Midibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü, 14 yaralı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde midibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 1 kişi ölürken, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.Kaza, Alpu-Beylikova karayolu 7. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam...

Midibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü, 14 yaralı
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Eskişehir’in Alpu ilçesinde midibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 1 kişi ölürken, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kaza, Alpu-Beylikova karayolu 7. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Eskişehir’den Beylikova’ya yolcu taşıyan midibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Karayolundan yaklaşık 15 metre aşağı uçan midibüsde bulunan şoför Ömür Akyol (44) hayatını kaybederken, 2 kişi ağır olmak üzere toplam 14 yolcu yaralandı. Yaralılar kentte bulunan Eskişehir Devlet Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Şoförün öngörüsü faciayı önledi

Öte yandan iddialara göre şoförün yolculuk sırasında kalp krizi geçirdiği ve durumun farkına vararak aracı durdurmaya çalıştığı söylenirken, kaza yerinde bulunan Ayhan Yıldırım, "Bozan’a 2 kilometre kala rampadan aşağı kendiliğinden inen araba istop ediyor. Zaten şoför kendini dışarı atmış. Araba kendiliğinden durmuş. 1 kişi ölmüş. Yaralıların hepsini ambulansla götürdüler. Hayati tehlikeleri yok. Kırıkları olanlar var. Bizim bilgilerimiz de bu kadar" ifadelerini kullandı.
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