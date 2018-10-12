ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:56

Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz’ın cenazesi, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Türk bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Camii’ne getirilen Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz, bugün Karşıyaka...

Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eski Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz’ın cenazesi, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Türk bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Camii’ne getirilen Milli Güreşçi Giyasettin Yılmaz, bugün Karşıyaka Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığına defnedildi.

Milli Güreşçinin cenaze namazına ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. 1939 Kars doğumlu olan Yılmaz, 16 yaşında güreşe başladı. Kısa zamanda güreşin önemli isimleri arasına girmeyi başaran Yılmaz, bölgeler ve kulüplerarası müsabakalarda başarılar kazandı. Ayrıca Dünya Şampiyonasında üçüncülüğü bulunan Milli güreşçi, 1970 yılında da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda ağır sıklette ikinciliği elde etti.

"Eski güreşçilerden Gıyasettin Yılmaz’ı kaybettik"

Hayatını kaybeden Milli Güreşçi Yılmaz için Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi milli güreşçilerimizden Gıyasettin Yılmaz hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku