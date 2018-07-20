Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde, minibüs ile bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 59 UU 759 plakalı minibüs, Karabağlar yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, Eşrefpaşa pazar yerinin önünde 35 ZF 284 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu, motosiklette bulunan Şükrü Doğan(24) ve Cafer Doğan(20) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılardan Şükrü Doğan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cafer Doğan ise İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şükrü Doğan ve Cafer Doğan’ın cenazesi savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, minibüs sürücüsü A.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. A.D.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.