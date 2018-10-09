Karaman’da içinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 1338 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muslu Taş (69) yönetimindeki 70 EN 154 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu 70 BA 427 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinde incelemelerde bulunurken, motosiklet sürücüsünün kafasındaki kaskın kazada parçalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan minibüs sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.