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25 Nisan 2018 Çarşamba 23:00

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara’da karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Ankara’da karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barıştepe Mahallesi Erol Kaya Sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 65 yaşındaki Fadime Kaplan’a o esnada sokak üzerinde seyir halinde olan 06 RB 812 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kaplan, yerde hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, sokakta biriken mahalleliyi kaza alanını terk etmeleri konusunda uyardı. Henüz kimliği öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaya’nın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polisin kaza hakkında tahkikatı sürüyor.
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