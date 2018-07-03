Minik Leyla’nın ölümü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, bayramın ilk günü kent merkezine bağlı Bezirhane Köyü’ne giden ve burada kaybolduktan sonra 18’nci gününde cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Leyla’nın ölümünden sonra 1 kişi gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesi ile gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesi ile gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

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