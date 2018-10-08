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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:00

Mısır ordusu: "Şubat ayından bu yana en az 52 terörist öldürüldü"

Mısır ordusu Mısır televizyonunda yayımladığı açıklamada, Sina Yarımadası’nda Şubat ayında teröristlere karşı düzenlediği geniş çaplı operasyonda en az 52 teröristi öldürdüğünü bildirdi.

Mısır ordusu: 'Şubat ayından bu yana en az 52 terörist öldürüldü'
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Mısır ordusu Mısır televizyonunda yayımladığı açıklamada, Sina Yarımadası’nda Şubat ayında teröristlere karşı düzenlediği geniş çaplı operasyonda en az 52 teröristi öldürdüğünü bildirdi.

Mısır ordusu son durum hakkında açıklamada bulundu. Yayınlanan açıklamada, “Sina Yarımadası’nda, Şubat ayından itibaren teröristleri temizlemek için operasyon başlatıldı ve şu ana kadar en az 52 terörist öldürüldü” ifadesi kullanıldı. Açıklamada operasyon kapsamında, Sina Yarımadası’nın kuzey ve orta bölgesinde yaklaşık 26, aynı zamanda Sina’da bulunan El-Ariş kentinde 26 teröristin öldürüldüğü belirlendi.

Operasyonda ayrıca 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Mısır ordusunun operasyonda İHA ve çok sayıda askeri iletişim araçlarını ele geçirdiği kaydedildi.
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