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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:41

Mısır Vadi Cedid’de 104 dönüm hurma bahçesi yandı

Mısır’ın Vadi Cedid’in El Raşide köyünde çıkan yangında 104 dönümlük hurma bahçesi yandı, 37 kişi yaralandı.

Mısır Vadi Cedid'de 104 dönüm hurma bahçesi yandı
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Mısır’ın Vadi Cedid’in El Raşide köyünde çıkan yangında 104 dönümlük hurma bahçesi yandı, 37 kişi yaralandı.

Vadi Cedid valisi Muhammet el-Zamlout, ülkenin güney batısında Vadi Cedid’in Raşide köyünde çıkan yangının 4 helikopter ve 30 itfaiye aracı kullanılarak 16 saat içinde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıktığı bölgede evlerin tahliye edildiği 104 dönümlük hurma bahçesinin zarar gördüğü belirtildi. Yangın dumanından etkilenerek yaralananlar 37 kişi arasında 7 itfaiye eri ve bazı sivil savunma görevlilerinin bulunduğu belirtildi.
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