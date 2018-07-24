Mısır’da 13 militan öldürüldü

Mısır güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarında Kuzey Sina’da 13 militanı öldürdüğü bildirildi.

Mısır güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Sina’nın El-Ariş kentinde güvenlik güçlerinin militanların sığınağına düzenlediği baskında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışmada 13 militanın öldürüldüğü bildirildi. Sığınakta 4 otomatik tüfek, 2 av tüfeği, 3 el yapımı bomba ile çeşitli mühimmatların bulunduğu ifade edildi.

Mısır’da ordu, donanma birlikleri ile hava kuvvetleri ve polis ekiplerinin katılımı ile "2018 Sina Operasyonu" adlı terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.