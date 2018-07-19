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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:57

Mısır’da trafik kazası: 12 ölü, 28 yaralı

Mısır’ın Elminye ilindeki Elşirfe köyünde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elminye ilindeki Elşirfe köyünde meydana gelen...

Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 28 yaralı
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Mısır’ın Elminye ilindeki Elşirfe köyünde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elminye ilindeki Elşirfe köyünde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, kazanın, çimento yüklü bir kamyonun köyün girişinde devrildikten sonra bir minibüsle çarpışması, daha sonra bir eve ve kafeye girmesiyle meydana geldiği belirtildi. Kazada ölen ve yaralananlar en yakın hastanelere götürüldü.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Sözcüsü Dr. Halit Mücahid kazadan sonra yaptığı açıklamada, olay yerine 18 ambulansın gönderildiğini, kazada yaralananlara her türlü bakımın yapılacağını söyledi. Mücahid, yaralanmaların beyin kanaması, pelvis kırıkları, kaburgalar ve ayaklarda kesikler olmak üzere çürükler ve organlarda sıyrıklar olduğunu kaydetti.
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